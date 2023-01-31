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В то время, как в войне с Россией Украина просит у западных стран помощи оружием, некоторые страны до сих пор не определились в вопросе оказания помощи Украине. Поскольку государства не решаются поставлять Украине истребители, президент Гитанас Науседа надеется, что эта красная линия будет пересечена.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
© ELTA / Josvydas Elinskas

"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократическими государствами, а их, используя страх и угрозы, пытается начертить террористическое государство Россия", - телеканалу LRT сказал Г. Науседа.

Однако президент отмечает, что появившиеся красные линии уже не раз удавалось пересечь.

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"Следует отметить, что нам все же удается их стереть, и это случалось уже не раз. Напомню не только об истории с танками – когда-то статус кандидата Украины в Евросоюз тоже был табу, тоже красная линия, я это прекрасно помню. Даже когда началась война, Германия сначала категорически заявила, что будет отправлять только жилеты, каски и подобное снаряжение, но никак не оружие.

Но красная линия давно пересечена. Этот рубикон пересечен таким образом, что я очень надеюсь, что и эта красная линия – если она действительно существует, думаю, только в наших головах – тоже будет пересечена", - говорит президент.

По словам Г. Науседы, истребители и ракеты дальнего радиуса действия являются существенной военной помощью.

"И в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили. (...) Эти красные линии необходимо пересечь", - убежден Г. Науседа.

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