Науседа намерен добиваться усиления санкций против РФ из-за конфликта на Востоке Украины

"Мы не можем закрывать глаза на невыполнение Россией обязательств и продолжающиеся убийства украинцев. Мы не видим воли России закончить войну на Донбассе, поэтому, поскольку ситуация не меняется, мы на международном уровне призовем демократические государства усилить санкции для России", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.

Он сказал это после состоявшейся в Киеве встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства также сказал, что Литва "не признает аннексию Крыма и активно актуализирует это преступление против украинского народа на международном уровне" в структурах Евросоюза (ЕС) и ООН.