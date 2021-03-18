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Находящийся с визитом в Украине президент Литвы Гитанас Науседа в четверг заявил, что призовет Запад усилить санкции против России из-за ситуации в Восточной Украине, где сепаратисты при поддержке Москвы продолжают воевать с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Науседа намерен добиваться усиления санкций против РФ из-за конфликта на Востоке Украины
© Sipa / Scanpix

"Мы не можем закрывать глаза на невыполнение Россией обязательств и продолжающиеся убийства украинцев. Мы не видим воли России закончить войну на Донбассе, поэтому, поскольку ситуация не меняется, мы на международном уровне призовем демократические государства усилить санкции для России", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.

Он сказал это после состоявшейся в Киеве встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства также сказал, что Литва "не признает аннексию Крыма и активно актуализирует это преступление против украинского народа на международном уровне" в структурах Евросоюза (ЕС) и ООН.

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