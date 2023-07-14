НАТО открыло двери для Швеции и захлопнуло для Украины: чем закончился саммит

Украина была конкретной в своих намерениях: они понимают, что не могут вступить в НАТО во время войны, чтобы не пришлось активировать 5 статью о коллективной обороне, но хотят получить приглашение, конкретные требования для членства, и четко бозначенные рамки, когда станет возможным вступление после войны.

Из-за формулировок по Украине в итоговой декларации саммита, по словам неназванных источников, между союзниками разгорелся конфликт. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва даже готовится наложить вето на документ, что бывает очень редко, правда, не сказал по какой причине. Президент Зеленский давил тем что не приедет на саммит, если там не будет ничего конкретного для Украины, используя резкую риторику. Большинство союзников были за, но, как сказал президент Байден, не было единства по этому вопросу. По данным западной прессы, против были именно США и Германия. Белый дом твердил и продолжает говорить сейчас, что Украина не может быть принята в Альянс во время войны, чтобы не втянуть в нее НАТО. Но повторение этого аргумента выглядит нелепо, учитывая то, что Украина просит лишь приглашение.