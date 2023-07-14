НАТО открыло двери для Швеции и захлопнуло для Украины: чем закончился саммит

Швеция почти в НАТО
Генсек Йенс Столтенберг, которому в четвертый раз продлили срок полномочий из-за отсутствия единства в Альянсе насчет новой кандидатуры, назвал этот саммит историческим. Это прозвучало после найденного компромисса с Турцией, которая блокировала целый год вступление Швеции из-за отношения к курдам, которых турки считают террористами. Но уже в самом преддверии саммита стало окончательно понятно, что это все превратилось в торг, поскольку президент Реджеп Эрдоган заявил о новом условии: Турцию должны принять в ЕС.
Генсек НАТО Столтенберг и союзники раскритиковали это условие, поскольку одно со вторым не связано. Турция все же согласилась ратифицировать заявку Швеции, но, в частности, в обмен на то, что та будет содействовать в интеграции Турции в ЕС. А днем позже Белый Дом заявил, что намерен продвигаться с передачей Турции истребителей F-16, против чего выступает Конгресс. Хотя обе стороны и отрицают, что F-16 были требованием в переговорах по Швеции. В результате Эрдоган сказал, что заявку Швеции вероятно ратифицируют в октябре, когда соберется парламент. Есть еще одна страна, которая пока не одобрила заявку, - это Венгрия, которая, судя по заявлениям, намерена следовать за Турцией в этом вопросе.
Стоит напомнить, что Швеция подала заявку на членство в НАТО вместе с Финляндией в прошлом году. После десятилетий нейтралитета триггером для них стало полномасштабное вторжение России в Украину. На саммите в Мадриде их пригласили в Альянс. Финляндия стала 31-м членом НАТО в апреле 2023.
Двери НАТО открыты, но в случае Украины - теоретически
Ожидалось, что саммит в Вильнюсе станет историческим, благодаря приглашению 33-й страны, которая сдерживает агрессию России своими жизнями, защищая всю Европу от вторжения РФ, - Украины. Но этого не произошло, украинцы остались полны разочарования.
Украина подала заявку на членство в сентябре прошлого года. К саммиту в Вильнюсе им удалось собрать 23 задекларированных голоса “за” членов Альянса. Были и те, кто не против, но не декларировал это. Наибольшую поддержку оказали Польша и страны Балтии, а особенно - Литва, которая аргументировала, что Украина надежный союзник и имеет вероятно самую сильную армию в Европе, самую опытную. К саммиту Вильнюс весь был увешан сотнями украинских флагов, а надписи на автобусах, на экранах, с билбордов гласили, что пришло время дать Украине четкую перспективу.
Украина была конкретной в своих намерениях: они понимают, что не могут вступить в НАТО во время войны, чтобы не пришлось активировать 5 статью о коллективной обороне, но хотят получить приглашение, конкретные требования для членства, и четко бозначенные рамки, когда станет возможным вступление после войны.
Из-за формулировок по Украине в итоговой декларации саммита, по словам неназванных источников, между союзниками разгорелся конфликт. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва даже готовится наложить вето на документ, что бывает очень редко, правда, не сказал по какой причине. Президент Зеленский давил тем что не приедет на саммит, если там не будет ничего конкретного для Украины, используя резкую риторику. Большинство союзников были за, но, как сказал президент Байден, не было единства по этому вопросу. По данным западной прессы, против были именно США и Германия. Белый дом твердил и продолжает говорить сейчас, что Украина не может быть принята в Альянс во время войны, чтобы не втянуть в нее НАТО. Но повторение этого аргумента выглядит нелепо, учитывая то, что Украина просит лишь приглашение.
Зеленский по дороге в Вильнюс, куда его настойчиво просили приехать союзники, написал эмоциональный пост, где назвал отказ в приглашении абсурдом. "Когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об “условиях” даже для приглашения Украины…", - написал он.
Но это давление Зеленского не сработало, а СМИ сообщили, что американская делегация была в бешенстве из-за этой выходки. В результате в утвержденной декларации сказано, что Украина получит приглашение, не членство, лишь когда союзники согласятся и когда будут определенные условия. Какие именно условия, так и осталось для всех загадкой. В документе говорится, что необходимы дополнительные демократические реформы, а еще в секторе безопасности, но что конкретно - не ясно.
Зеленский позже привел пример с ЕС, который предоставил Украине статус кандидата, не члена, и список из четких требований, выполнение которых контролирует Еврокомиссия. К слову, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала прогресс Украины на этом пути "впечатляющим и невероятным". Это демонстрирует, что украинцы способны выполнять домашнюю работу и двигаться к цели.
Дорожной картой в НАТО для страны обычно является План действий по членству в Альянсе (ПДЧ). Однако союзники по НАТО внесли в ту же декларацию, что Украине не нужно его больше выполнять, поскольку страна стала более взаимосовместимой и добилась значительного прогресса в реформах. На пути остается политическая воля союзников.
Таким образом во многом повторился Бухарест 2008, когда Украине и Грузии пообещали предоставить ПДЧ, но "условия" для этого так и не появились. После этого Россия позволила себе вторгнуться в Грузию, вести войну в Сирии, применяя химическое оружие, захватить Крым, начать войну на Донбассе, которая в 2022 году стала полномасштабной. Многие ожидали, что коллективный Запад теперь сплотится и даст четкий сигнал, что этому пора положить конец: с Россией больше не считаются, а Украина станет частью Запада, который РФ пока не решилась атаковать. Но этого не произошло.
После разочарования и разговоров за закрытыми дверями во время саммита Зеленский смягчил резко риторику, сказал, что намерен быть на одной волне понимания с союзниками. А дальше, до принятия в НАТО, будет заключать двусторонние договора со странами о "гарантиях безопасности". Речь в основном о помощи вооружением без привлечения иностранных войск.
Новые оборонные планы НАТО
Союзники согласовали наиболее подробные и крепкие оборонные планы со времен Холодной войны, сказал Столтенберг. Для этого они также обязались тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Ранее обсуждалось, что после зверств россиян в украинской Буче НАТО изменит свои планы, которые допускали временную оккупацию земель с дальнейшим возвращением. Литва требовала конкретных планов и сроков по защите территорий.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала на саммите НАТО, что было принято очень важное решение касательно новых оборонных планов.
"Эти планы будут адаптированы. Это значит, что мы действительно готовы защищать нашу страну с самого начала, с первого момента. И также это зависит от увеличения всеми союзниками расходов на оборону, чтобы действительно выполнить эти планы. И я очень рада, что все согласовали обязательство касательно расходов на оборону в 2% ВВП", - сказала Каллас.