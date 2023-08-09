09 августа 2023 г. 15:02

Напряжение нарастает: МИД вручил ноту представителю посольства РФ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

9 августа в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства Российской Федерации, которому вручили ноту в знак протеста против действий властей РФ в отношении Дома Юргиса Балтрушайтиса – Культурного центра Литовской Республики в Москве.

9 августа утром МИД получил информацию о том, что Федеральное агентство по управлению госимуществом ограничило доступ в Дом Юргиса Балтрушайтиса (располагается в особняке Саарбекова на Поварской улице).

По данным МИД, на встрече с представителем посольства подчеркнули, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, помещения, которыми пользуются посольства - неприкосновенны. Представители власти принимающей стороны не могут входить в них без разрешения главы представительства.

В соответствии с Венской конвенцией, принимающая сторона должна также принять все необходимые меры для защиты помещений от любого проникновения и нанесения ущерба и пресекать любые посягательства на нарушение спокойствия в таких помещениях.

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