Напряжение нарастает: МИД вручил ноту представителю посольства РФ

9 августа утром МИД получил информацию о том, что Федеральное агентство по управлению госимуществом ограничило доступ в Дом Юргиса Балтрушайтиса (располагается в особняке Саарбекова на Поварской улице).

По данным МИД, на встрече с представителем посольства подчеркнули, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, помещения, которыми пользуются посольства - неприкосновенны. Представители власти принимающей стороны не могут входить в них без разрешения главы представительства.