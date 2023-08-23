Национальная комиссия по безопасности рассматривает введение запрета на выезд в Беларусь для части граждан Литвы

"Второй вопрос заседания - обсуждение возможности ограничения выезда в Россию и Беларусь для госслужащих, сотрудников разных служб и военных по причине возникших и продолжающих свое существование рисков, поскольку мы видим, с чем наши граждане сталкиваются как на границе, так и потом на территории этих стран", – сказал Виткаускас.

"Состоялась достаточно исчерпывающая и открытая дискуссия, было решено усовершенствовать юридический регламент и не ограничиваться только госслужащими, сотрудниками разных служб и военными, у которых есть право на работу с секретной информацией, но и взглянуть на этот вопрос шире", – продолжил он.

Из-за столкновений с белорусскими и российскими службами безопасности на границе и потом на территории этих стран, хотят ограничить выезд в соседние враждебные страны не только госслужащих, но и других лиц, работающих с секретной информацией.