Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

"У него ничего не получится, — сказал Джонсон, — потому что в своем провальном проекте в Украине он не оценил героизм украинцев и готовность сражаться".

"Он не оценил единство Запада. Среди прочего, он не оценил страстную готовность народа этой страны оказывать помощь".

Украине будет предоставлено больше оборонительного оружия, чтобы защититься от "безжалостных бомбардировок", добавил премьер.

Европейский Союз (ЕС) выделил второй транш помощи Украине. Европейская комиссия объявила в пятницу, что в Брюсселе было выплачено 289 миллионов евро. На прошлой неделе стране было переведено 300 млн евро.

Всего у ЕС есть 1,2 миллиарда экстренных кредитов. Остальные 600 млн евро поступят в Украину в конце этого года.

Ожидается, что эти средства в первую очередь будут способствовать экономической и финансовой стабильности Украины.

По данным Sky News, с начала войны с Россией в столице Украины Киеве погибли 222 человека.

По данным администрации, в это число входят 60 гражданских лиц и четверо детей.

В пятницу утром в Киеве снова прогремели взрывы, в результате которых погиб один человек, 19 пострадали, было повреждено больше зданий.