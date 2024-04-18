Начала работу горячая информационная линия о выборах в Литве - 1855

Информацию о выборах можно получить по следующим вопросам:
- есть ли избиратель в списке избирателей;
- на каком избирательном участке можно проголосовать;
- доступен ли избирательный участок для избирателей с ограниченными возможностями;
- где и когда можно проголосовать заранее;
- как проголосовать, если вы заболели и не можете прийти на свой избирательный участок в день голосования;
- как связаться с муниципальной или участковой избирательной комиссией.
ГИК напоминает избирателям, что для получения информации о себе им будет предложено сообщить свой личный идентификационный номер, имя и фамилию.
Для некоторых пользователей эта услуга может быть платной.
Стоимость звонка:
- Для пользователей Tele2 стандартный тариф такой же, как и при звонках в сеть вашего мобильного оператора;
- Для пользователей Bitė - EUR 0,15/мин, без платы за соединение;
- Для пользователей Telia - 0,12 евро/мин, плата за соединение 0,04 евро;
- Пользователи Baltnetos komunikacijos - EUR 0,12/мин, без платы за соединение;
- Для пользователей CSC Telecom - EUR 0,035/мин, плата за соединение EUR 0,035.
Таковы тарифы, установленные телефонными операторами. ГИК не получает никакой прибыли от администрирования звонков.
ГИК позаботился о том, чтобы у избирателей, не желающих платить за информацию о выборах, была возможность звонить на специальные номера по тому же тарифу, что и в своей сети:
- Для пользователей Tele2 - +370 678 07 023;
- Для пользователей Bitė - +370 650 03406;
- Для пользователей Telia - +370 5 236 1032;
- Для пользователей Baltnetos Komunikacijos - +370 5 205 9478;
- Пользователям CSC Telecom - +370 699 49 098;
Эти номера также будут доступны в случае, если избиратель будет звонить из-за границы.
Телефонный номер 1855 и другие номера, перечисленные выше, также будут использоваться для сообщений о нарушениях в ходе выборов. Жалобы избирателей будут передаваться в муниципальные избирательные комиссии. Жалобы будут регистрироваться при предъявлении протокола. Если избиратель отказывается назвать свою фамилию, жалобы не принимаются.
Для обеспечения качества предоставляемых услуг все звонки на номера для информирования избирателей будут записываться.