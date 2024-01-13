На счета кандидатов в президенты поступают деньги: все вместе уже собрали больше 230 000 евро

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года. За полгода до выборов началась предвыборная кампания, можно регистрироваться кандидатом.

На данный момент зарегистрировались 7 кандидатов. Это кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас, кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас, кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюс Верига.

Кроме того, есть и непартийные кандидаты - Зенонас Андруленас, Валдас Туткус, Эдуардас Вайткус и Игнас Вегеле.

Сообщается, что об участии в выборах заявил и действующий президент Гитанас Науседа, однако на сайте ГИК его профиля пока нет, значит и сбор пожертвований пока не начался.

На счету Еглинскаса – больше 15 000 евро. Практически всю сумму выделила партия, еще 300 евро - физические лица, в их числе депутат Домас Гришкявичюс.