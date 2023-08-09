На границу прибудут представители министерств и СОГГ для обсуждения угроз, связанных с поездками литовцев в Беларусь

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), на контрольно-пропускном пункте состоится пресс-конференция, в которой примут участие заместитель министра МИД Мантас Адоменас, заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, командир СОГГ Рустамас Любаевас и начальник Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов Миндаугас Зобела.

После несостоявшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в России, в конце июня МИД напомнил литовцам о рекомендациях отказаться от поездок в Россию и Беларусь, а находящимся в странах немедленно покинуть их. Отмечается, что поездки граждан Литвы в Беларусь и Россию представляют угрозу их собственной безопасности, здоровью и жизни.

Отказаться от поездок в соседнюю Беларусь на прошлой неделе призывал и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. После инцидента, когда белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши, глава дипломатии страны заявил, что те, кто едет в Беларусь, идут на риск.