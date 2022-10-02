Как сообщают представители боевой группы Расширенного передового присутствия НАТО (eFP), в церемонии приняли участие военнослужащие из семи стран, которые продолжили устоявшуюся традицию: предыдущие ротации этих сил и других миссий НАТО также совершали этот церемониальный акт.

Военнослужащие боевой группы спроектировали и изготовили из литовского дуба крест высотой чуть больше человеческого роста с украшениями и надписями.

Командир международного батальона Марко Маульбекер подчеркнул значение Горы крестов как символа независимости Литвы, заявив, что уже столетия назад здесь стоял «защищенный валами и палисадами (частоколами, оборонительными заборами — прим. ред.) замок, где литовцы оборонялись от крестоносцев».

"Хотя многие из нас не исповедуют христианство, мы находимся здесь и сейчас на Горе крестов. Мы здесь из-за общего для всех нас стремления к миру, которое повсеместно объединяет людей разных вероисповеданий", — сказал Маульбекер во время более поздней части церемонии в храме Францисканского монастыря.

В торжествах приняли участие военнослужащие из Норвегии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Германии, из сил Расширенного передового присутствия НАТО, а также из дислоцированной в Литве немецкой бригады.

По словам Маульбекера, солдатский крест "не является крестом одной нации, это символ дружбы, выходящей за национальные границ".

"Поэтому рядом с флагом каждой страны, представленной в многонациональной боевой группе, на кресте выгравирована надпись "Мир" на языке этой страны. Впечатляет и латинская надпись на кресте: "Настоящего друга узнаешь в беде!" - сказал офицер.

Ежегодно Гору крестов в Шяуляй посещают паломники и туристы из многих стран. Здесь установлено более 100 000 крестов.