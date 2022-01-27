МО представило проект всеобщей воинской обязанности: включат и женщин, и студентов

"Решение ввести всеобщую воинскую обязанность можно отнести к числу амбициозных проектов государства, который потребует от жителей, государства и бизнеса тщательной подготовки к осуществлению масштабных перемен не только в системе обороны, но и в других сферах, вместе с тем потребует ответственно оценить перемены, расходы и риски, связанные с такими изменениями", – сообщает МО.

В исследовании представлены два возможных варианта призыва: ежегодный призыв по 6100 молодых людей 18–19 лет или 11 900 молодых людей и девушек 18–19 лет. Если будет принято решение о всеобщей воинской обязанности, то будут призывать молодых людей, окончивших основную или среднюю школу, если им исполнилось 18-19 лет.

Важно отметить, что упразднят временное освобождение от воинской обязанности студентов. Также предполагается увеличить расходы на призывников до 415 млн. евро, указано, что на подготовку и расширение инфраструктуры потребуется не меньше 6–8 лет.

В документе отмечается, что это исследование - не предложение о введении всеобщей воинской обязанности, а оценка возможного числа призывников, ресурсов, пользы и т.д.

Также указано, что за невыполнение своего долга призывника ждет административный штраф в размере 30-300 евро, а если после этого он не явится на службу - уголовная ответственность (лишение свободы на срок до 3 лет).

"Молодые люди, которые не отслужили в армии не по уважительной причине, не смогут получить водительское удостоверение, работать в госучреждениях, учиться в вузах, получить льготный кредит на обучение", – сказано в проекте.

Кроме того, сообщается, что для того, чтобы избежать случаев уклонения от службы, может быть предусмотрена возможность призвать молодого человека в старшем возрасте.

Предусмотрены и поощряющие меры, например, льготный подоходный налог с граждан.

Исключения будут сделаны для инвалидов, молодых людей с судимостью, по семейным обстоятельствам, если такая служба может нанести вред призывнику, членам его семьи или имуществу.