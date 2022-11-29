МО: Польша возьмет на себя миссию воздушной полиции НАТО в Литве, Франция отправляет свои самые мощные истребители

Солдаты ВВС Польши продолжат охранять воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями F-16, а Франция впервые отправляет в Литву четыре истребителя Rafale. ВВС Франции в девятый раз примут участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии и в шестой раз будут дислоцированы в Литве.
Завершающие миссию венгерские солдаты охраняли воздушное пространство с четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовали около 150 солдат – пилоты, техники, медперсонал, группа поддержки, специалисты в области коммуникации и др.
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