МО: Польша возьмет на себя миссию воздушной полиции НАТО в Литве, Франция отправляет свои самые мощные истребители

Солдаты ВВС Польши продолжат охранять воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями F-16, а Франция впервые отправляет в Литву четыре истребителя Rafale. ВВС Франции в девятый раз примут участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии и в шестой раз будут дислоцированы в Литве.

Завершающие миссию венгерские солдаты охраняли воздушное пространство с четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовали около 150 солдат – пилоты, техники, медперсонал, группа поддержки, специалисты в области коммуникации и др.