"Я действительно много думал, обдумывал и сегодня могу очень ответственно заявить, вот что я решил — буду баллотироваться, выдвину свою кандидатуру на выборах мэра Вильнюса", — заявил Зуокас в интервью LRT.

Зуокас был выдвинут партией "Свобода и справедливость" в качестве кандидата в руководители Вильнюса на предстоящих в следующем году выборах в муниципальный совет и мэра.

Сам политик тогда сказал, что ему еще нужно подумать, и пообещал представить решение через месяц.

"Благодарю коллег по партии за оказанное доверие. Вильнюс был, есть и всегда будет для меня очень важен. Это огромный вызов, поэтому я попрошу своих коллег дать мне месяц на размышление на представление окончательного решения", — сказал тогда Зуокас в своем заявлении.

Политик уже был мэром Вильнюса. Он руководил столицей в 2000-2007 и 2011-2015 годах.

В настоящее время представитель Партии свободы Ремигиюс Шимашюс возглавляет Вильнюс на второй срок полномочий. Он решил больше не претендовать на этот пост.

Шимашюс впервые был избран мэром столицы на прямых выборах мэра в 2015 году, переизбран в 2019 году.

Выборы муниципальных советов и мэров пройдут весной 2023 года.