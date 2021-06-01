Как сообщило в понедельник Министерство иностранных дел, от имени Литвы письмо подписали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
"Режим Александра Лукашенко использует детей и несовершеннолетних как репрессивное средство давления на родителей, участвующих в мирных протестах против режима, однако и сами несовершеннолетние часто становятся мишенью репрессий. Государство, которое лишает будущего своих детей, само не имеет будущего", – утверждают министры в цитируемом письме.
В нем акцентируется, что количество политических заключенных в Беларуси "достигло невиданных высот" – взяты под стражу более 400 человек, из которых 7 - несовершеннолетние.
Министры сожалеют, что в Международный день защиты детей в Беларуси не обеспечивается право каждого ребенка расти в безопасном окружении.
Письмо подписали министры Болгарии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Румынии, Словении, Чехии, Хорватии и Эстонии.
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