Как сообщило в понедельник Министерство иностранных дел, от имени Литвы письмо подписали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

"Режим Александра Лукашенко использует детей и несовершеннолетних как репрессивное средство давления на родителей, участвующих в мирных протестах против режима, однако и сами несовершеннолетние часто становятся мишенью репрессий. Государство, которое лишает будущего своих детей, само не имеет будущего", – утверждают министры в цитируемом письме.

В нем акцентируется, что количество политических заключенных в Беларуси "достигло невиданных высот" – взяты под стражу более 400 человек, из которых 7 - несовершеннолетние.

Министры сожалеют, что в Международный день защиты детей в Беларуси не обеспечивается право каждого ребенка расти в безопасном окружении.

Письмо подписали министры Болгарии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Румынии, Словении, Чехии, Хорватии и Эстонии.