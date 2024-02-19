Министры иностранных дел стран Балтии осудили организацию Россией выборов на территории Украины

 
ELTA
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Министры иностранных дел стран Балтии осудили организацию Россией выборов на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, принимая во внимание заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля от 12 декабря 2023 года, подчеркиваем, что организация Россией выборов на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях территорий Украины является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и не будем признавать такие выборы и их результаты на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины", - говорится в заявлении министров.

"Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения политического руководства России. Политическое руководство России и лица, ответственные за организацию незаконных выборов, должны ощутить на себе последствия своей незаконной деятельности", - отметили они.

Министры подчеркнули свою твердую поддержку независимости Украины и отметили, что страны Балтии "соблюдают свои международные обязательства по обеспечению безопасности дипломатических миссий и их сотрудников в странах и будут продолжать это делать".

ELTA напоминает, что в начале февраля Россия вызвала дипломатических представителей трех стран Балтии, обвинив их в попытке "саботировать" президентские выборы в России в следующем месяце.

Отвечая на подобные угрозы из Москвы, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это еще один признак того, что Литва должна укреплять свою безопасность.

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