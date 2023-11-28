Министры иностранных дел стран Балтии не будут участвовать в заседании ОБСЕ

В совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выражается сожаление, что министру иностранных дел РФ — Сергею Лаврову, который представляет страну-агрессора разрешили присутствовать на заседании. Министры отмечают, что это лишь даст России "еще одну возможность распространять пропаганду".

"ОБСЕ изначально была создана для укрепления европейской безопасности, предотвращения конфликтов и сохранения мира. А Россия своими незаконными и жестокими действиями неоднократно показывала, что она не является партнером по европейской безопасности. На самом деле, сегодня Европе нужна безопасность от России и против России, а не с Россией", — говорится в заявлении.