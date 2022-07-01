Министры: будет ли компенсация на газ и электричество в следующем году, станет известно осенью

"В первую очередь оценят цены, трудно прогнозировать, какими они будут в конце года, тогда и примут решения. Правительство обязалось сделать так, чтобы жители как можно меньше ощутили сложности, вызванные войной", – сказал в пятницу министр.

Между тем министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что если цены на газ и электричество в следующем году вырастут в 2-3 раза, правительство предусмотрит механизм их компенсации, чтобы цена не выросла больше чем на 40%. Но все станет ясно осенью, заметила министр.

"Вероятно, если тенденции сохранятся, то цены вырастут в 2-3 раза, тогда потребуются дополнительные решения, чтобы цены росли равномерно, с такой же траекторией, как и до сих пор, чтобы серьезного роста не было", – сказала министр.

По ее словам, сколько это будет стоить бюджету, еще посчитают, однако "потребуются сотни миллионов".

"Я думаю, что эти решения будут приняты осенью, когда мы увидим проекции цен и состояние экономики", – прибавила Скайсте.

На вопрос, есть ли надежда на стабилизацию цен в конце кода и вероятности того, что платить компенсацию не потребуется, Крейвис ответил, что сейчас сложно что-либо прогнозировать.

"Мы сейчас ничего не можем предсказать, не знаем, как будут обстоять дела с войной в Украине. Конец войны - дальний горизонт", – сказал он.

На критику экономистов, что компенсация ненадежна, Крейвис ответил, что действия правительства направлены на помощь людям, чтобы они могли преодолеть сложный период.

"Я не знаю, что говорят экономисты, но ненадежно было бы, если бы каждому человеку пришлось платить высокие цены. И благосостояние людей, и уровень жизни пострадали бы, это сказалось бы на всей экономике. Как раз решения правительства надежны, они направлены на помощь людям в преодолении трудностей, появившихся из-за войны России в Украине", – сказал министр.

"Проблем много всегда, а правительство пытается решать их наилучшим способом. Я думаю, что выбранный способ решения последствий войны в Украине самый лучший", – прибавил он.

Напомним, что с 1 июля 2022 года государство компенсирует жителям часть расходов на электричество и газ.