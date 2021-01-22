"С 2010 года у Литвы нет закона о национальных меньшинствах. Хотя в программе этого правительства и нет точных законов, но этот вопрос действительно вернется, и я бы хотела надеяться, что в этом году мы увидим проект этого закона уже в сейме. Его подготовила рабочая группа при Департаменте по делам нацменьшинств, которую мне довелось возглавлять. В ближайшее время он должен отправиться в Министерство юстиции, которое его окончательно согласует с общинами и другими министерствами, а через правительство представит сейму. Хотелось бы верить, что депутаты, наконец, решат эти проблемы", – сказала она.

По ее словам, в этом проекте удалось найти баланс между защитой государственного языка и регламентацией языковых прав нацменьшинств.

"Я думаю, что решив эту проблему, мы сможем ответить по-настоящему на множество вопросов. Ну, и, конечно, параллельно должен быть пересмотрен конституционный закон о государственном языке", – сказала Добровольска.

Этот закон, по ее утверждению, позволит решить вопросы написания топонимов, употребления родного языка в публичных метах.

"Хотелось бы верить, что мы сможем, наконец, принять этот закон, которого сейчас нет, закрыть эту теми и защититься от политических манипуляций, которые часто рождаются во время выборов", – сказала министр.

Вопрос написания фамилий предполагается решить в этмо году

Эвелина Добровольска надеется, что уже в этом году удастся решить вопрос оригинального написания имен и фамилий в личных документах.

"Устойчивых системных решений у нас нет, пока нет закона. В договоре коалиции четко указано, что коалиция едина во мнении, что эта проблема должна быть решена, и мы говорим об именах и фамилиях на главной странице (паспорта - ред.) и латинском алфавите", - сказала министр в интервью BNS.

По ее словам, важно решить, чтобы эта возможность действовала не только в случае смешанных с зарубежными гражданами семей, но и в случае проживающих в Литве национальных меньшинств.

"Мне и председателю Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) удалось найти пути решения, которые соответствуют и потребностям защиты государственного языка, и потребностям нацменьшинств, и, я надеюсь, что мы в ближайшее время, еще на весенней сессии (Cейма - ред.), вернемся к этому вопросу. Хочется надеяться, что во время этого срока полномочий, а, может, и быстрее, в первый год, нам наконец удастся решить (вопрос - ред.) и принять закон",- сказала Э. Добровольска.

Политик польского происхождения говорит, что в случае, если такая возможность будет создана и для нацменьшинств, она и сама ею воспользуется.

"Я обязательно воспользуюсь такой возможностью, тем более, что это очень важный вопрос идентичности для нацменьшинств. Например, лично я закончила польскую гимназию, то есть 12 лет я писала свое имя как Ewelina. Сейчас, в соответствии с правовыми актами, я пишу в литовской форме (Evelina - ред.)", - сказала она.

Э. Добровольска, которая раньше представляла в судах желающих изменить написание имен и фамилий в документах, все же говорит, что, как показывает ее опыт, такие изменения были бы наиболее актуальными для тех, у кого супруг - иностранец, или для людей с двойным гражданством, так как именно они составляют большинство желающих получить оригинальное написание имени или фамилии в документах.

"Именно эти люди, которые очень мобильны, у которых разные обязательства перед разными государствами, будут активнее других этим пользоваться, так как более 95% моих дел (в судах - ред.) были смешанные семьи, а не нацменьшинства", - отметила она.