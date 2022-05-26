Министр юстиции Литвы изменила написание своей фамилии с литовского на польский вариант

"33 года, больше 130 выигранных в суде дел, два года в политике. Столько времени мне потребовалось для того, чтобы сегодня я могла писать свои имя и фамилию в оригинале – так, как писала 12 лет, когда училась в школе, как их писали в грамотах за участие в олимпиадах и как писала моя мама", – сообщила 24 мая в Facebook министр.



"Еще несколько недель назад в зале заседаний парламента один коллега сказал мне: "Будь добра, не меняй имя". Я его не меняла. Я его вернула", – сказала Эвелина Добровольская.

Она подчеркнула, что польское написание ее имени и фамилии никак не влияют на ее присягу и лояльность к Литве.

"Мне лично нравится термин, который использует уважаемый Витаутас Ландсбергис – поляки Литвы. Я литовская полька. Я гражданка Литвы, которая, несмотря на то, что ее родной язык польский, сдала государственный экзамен по литовскому на 100%. Литовская полька, которая сознательно дала присягу Литве и каждый день работает во имя главенства закона и прав человека в нашей стране", – писала министр.



Заявления на изменение написания имен и фамилий подали и другие политики Литвы, поляки по происхождению.

После того как в парламенте десятилетия длились дискуссии о написании имен и фамилий с помощью букв латинского алфавита, которых нет в литовском языке, новый порядок был принят и вступил в силу с 1 мая 2022 года.

Так могут писать фамилии граждан Литвы, которые вышли замуж за иностранцев, а также те, у кого иначе (не по-литовски, а, например, по-польски) писали фамилию родителей или одного из родителей.



Представители нацменьшинств для смены написания имени и фамилии должны декларировать национальность.