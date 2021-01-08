Министр: временные экономические трудности из-за санкций в отношении белорусского режима оправданы

"Мое ценностное мнение – временные экономические трудности оправданы, когда защищаешь права человека, свободы и общие основополагающие вечные ценности", – сказала министр экономики в интервью BNS.
"Любые санкции – будь это Беларусь, Россия или будь это Иран, любая страна в мире – имеют экономические последствия. Но они вводятся не зря – для того, чтобы мы защитили права человека", – сказала она.
По словам министра, у действий белорусского режима должны быть последствия, поэтому Литва поддерживает пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении белорусского режима.
По причине введенных санкций ЕС в декабре были заморожены счета действующего в Литве белорусского санатория Belorus ("Беларусь"), поскольку этот санаторий находится в управлении администрации президента Беларуси.
Белорусские власти также заявляют, что могут остановить экспорт нефти через Клайпедский порт и направить грузы в российские порты. Недавно "Белорусская нефтяная компания" решила не продлевать долгосрочный договор о перевозке грузов по железной дороге с литовской компанией LTG Cargo, однако продолжает перевозить грузы через Клайпеду по потребности и без обязательств.
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