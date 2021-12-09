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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис сообщил, что готов взять на себя ответственность за продолжающийся транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву и уйти в отставку.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© Susisiekimo ministerija

"Я утром информировал премьера, что готов взять на себя ответственность, просто не удалось провести в жизнь санкции (санкции США для "Беларуськалия" - BNS)", - сказал Скуодис на пресс-конференции в четверг.

Ранее о готовности подать в отставку сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что знает о намерениях министров, но еще не приняла решение по ним.

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