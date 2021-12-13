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Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал заявление об отставке премьер-министру Ингриде Шимоните.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Вчера отправил, но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой", – подтвердил министр BNS в понедельник утром.

О готовности взять на себя ответственность за продолжающийся транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву и покинуть пост он заявил в минувший четверг.

Тогда он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и отметил, что у Литвы нет опыта в реализации санкций такого объема.

В минувшую пятницу заявление об отставке подал премьеру и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В понедельник заявления министров премьер обсудит с президентом Гитанасом Науседой.

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