"Вчера отправил, но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой", – подтвердил министр BNS в понедельник утром.
О готовности взять на себя ответственность за продолжающийся транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву и покинуть пост он заявил в минувший четверг.
Тогда он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и отметил, что у Литвы нет опыта в реализации санкций такого объема.
В минувшую пятницу заявление об отставке подал премьеру и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
В понедельник заявления министров премьер обсудит с президентом Гитанасом Науседой.
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