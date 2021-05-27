"Мы каждый день получаем объяснения. Я сам видел некоторые очень странные вопросы главы Ryanair, они заставляют открыть рот от удивления", – сказал LRT министр.

"Ryanair задает ответственным ведомствам много вопросов. Почему, если подозревали бомбу на борту, самолет поставили около пассажирского терминала в Минском аэропорту, а не где-то в стороне?" – сказал он.

По словам министра, Ryanair интересуется, почему не была проведена быстрая эвакуация пассажиров, почему багаж не проверяли специальным оборудованием, а использовали только собак, почему 6 часов не предоставляли информацию ни экипажу, ни пассажирам Ryanair.

27 мая Скуодис обсудит этот инцидент с Ryanair на заседании Международной организации гражданской авиации. Литву волнует международное расследование этого инцидента.

"Для нас главное - международное расследование. Надо ответить на вопросы, включая вопрос о пяти пассажирах. Мы знаем, что двое в тюрьме, несмотря на то, что они законно летели из одной страны ЕС в другую", – сказал министр.

Напомним, что 23 мая Минск вынудил экипаж самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, сесть в столице Беларуси.

Компания Ryanair сообщила, что пришлось вернуться в Минск, поскольку белорусские диспетчеры информировали об опасности. Позже эта информация не подтвердилась.

В этом самолете находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Журналист в Минске был арестован. Задержана и его девушка гражданка России София Сапега (она - студентка находящегося в Вильнюсе ЕГУ).