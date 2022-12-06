"На данный момент расходы на поддержку Украины, беженцев и так далее для всей Литвы составляют 660 млн евро, военная поддержка из этой суммы - около 240 миллионов", - сказал министр журналистам в Сейме во вторник.

По его словам, в бюджете Минобороны на следующий год предусмотрено около 40 млн евро на поддержку Украины. Необходимые инструменты будут закуплены у литовских производителей.

"Там, где планируется, это новые закупки, в первую очередь, у литовских производителей. (...) От боеприпасов до оптики и всего прочего, что производят литовские производители", - сказал Анушаускас.

Министр также сообщил, что военная поддержка может быть передана и из имеющихся резервов Литвы.

"Если у нас появятся определенные мощности, которые мы могли бы, компенсировав новыми приобретениями, передать украинцам, то решения тоже будут приниматься в режиме реального времени", - сказал политик.

На днях Вильнюс передал Киеву еще две отремонтированные в Литве гаубицы.

Анушаускас заявил в понедельник, что Литва отправляет "155-мм боеприпасы для украинской артиллерии". Однако в литовской армии BNS сообщили, что не могут назвать их количество.