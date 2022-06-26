"Лукашенко предложили в ближайшие месяцы модернизировать СУ-25 посредством ядерной боеголовки и передать Беларуси тактический ракетные комплексы "Искандер-М". Те самые, которые уже в Бедаруси и стреляли по Украине.

Новые решения НАТО по ПВО пока ожидаются. Однако, кажется, стоит также начать говорить о пополнении арсенала асимметричными мерами. Например, за счет предварительного развертывания мобильных ракетных комплексов M142 HIMARS, пока через несколько лет мы не приобретем собственные комплексы.

Также в связи с увеличением авиационных мощностей в Литве - если у нас сейчас нет возможности создать подразделение ударной авиации - возможно, стоит более творчески подойти к созданию в Литве дополнительных авиационных мощностей в формате НАТО. Даже обучая наших пилотов, перебрасывая дополнительные мощности на восточный фланг, бремя содержания которых мы разделили бы. Разумеется, это будут не однодневные и нелокальные решения, которые должны оцениваться в первую очередь военными экспертами.

Это только идеи и острые темы (и асимметричный ответ может быть разным), но реагировать на то, что один диктатор предлагает другому диктатору поделиться ядерными памперсами, все равно придется", — написал в воскресенье в Facebook А. Анушаускас.

Недавно Россия пообещала в ближайшие месяцы разместить в Беларуси ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Об этом заявил в субботу президент России Путин, который встретился с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

"Мы в течение ближайших месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", — сказал Путин в ходе встречи с Лукашенко.

В связи с ростом напряженности между Россией и Западом из-за войны в Украине Путин также предложил модернизировать белорусские военные самолеты, чтобы они были вооружены ядерным оружием.

"Белорусская армия использует много самолетов Су-25. Соответственно, их можно было бы улучшить", — сказал президент России.

После того, как Лукашенко согласился с тем, что самолеты могут быть адаптированы для несения ядерного оружия, Путин сказал, что модернизация будет проводиться на российских заводах и должна начаться подготовка кадров. "Мы договоримся, как этого добиться", — добавил Путин.