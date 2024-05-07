Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas susitiko su Nyderlandų gynybos ministre KKajsa Ollongren
Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas susitiko su Nyderlandų gynybos ministre KKajsa Ollongren
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas
2024.05.07 09:07

Министр обороны Нидерландов: в июле система Patriot будет развернута в Литве

 

Министр обороны Королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что ЗРК Patriot будет доставлена в Литву в середине июля.

ru.DELFI.lt

На пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве национальной обороны в Вильнюсе, К. Оллогрен сообщила, что система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля.

В понедельник министр обороны Лауринас Кащюнас встретился с прибывшей в Литву министром обороны Королевства Нидерландов К. Оллонгрен.

Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, будущие учения, в ходе которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.

Как сообщалось ранее, в конце марта Нидерланды приняли решение этим летом на несколько недель разместить в Литве ЗРК большой дальности Patriot. Сообщается, что нидерландское воинское подразделение будет проходить обучение в Литве вместе с частями Литовской армии.

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