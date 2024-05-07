Министр обороны Нидерландов: в июле система Patriot будет развернута в Литве

На пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве национальной обороны в Вильнюсе, К. Оллогрен сообщила, что система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля.

В понедельник министр обороны Лауринас Кащюнас встретился с прибывшей в Литву министром обороны Королевства Нидерландов К. Оллонгрен.

Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, будущие учения, в ходе которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.