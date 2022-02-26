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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что люди, которые хотят самостоятельно отправиться в Украину и присоединиться к воюющим украинским силам, должны получить соответствующие разрешения. По его словам, люди, не получившие необходимые разрешения у украинской стороны, могут быть задержаны в Украине по подозрению в деятельности на стороне России.
Министр обороны Литвы: желающие присоединиться к украинским силам должны получить необходимые разрешения
© DELFI / Andrius Ufartas

"Литва, как и другие страны, не дает ни гарантий безопасности, ни какие-либо разрешения, такие разрешения дает только Украина. Только договорившись с Украиной, ее чиновниками, получив необходимые разрешения, приглашения, можно ехать в эту страну. Если люди действуют иным способом, они рискуют своей безопасностью", – сказал в субботу журналистам Анушаускас.

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что разрешение на служение в армии другой страны - это юридическая процедура, поэтому таким путем этот вопрос и решается.

"Контактные лица в данном случае - посольства Украины и военные атташе, а не собственная романтика и представление о том, что во время войны в Украине можно брать на себя какие-то инициативы. Таких инициаторов и в самой Украине могут неправильно понять", – заметила премьер.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля рано утром объявил о начале военной операции против Украины. Российская армия атаковала Украину по всем фронтам. Путин заявил, что цель операции – "демилитаризация и денацификация Украины". Он предупредил другие страны не вмешиваться, в противном случае пригрозил ответом, который "приведет к таким последствиям, каких они в своей истории не видели".

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