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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что считает ядерные угрозы президента России Владимира Путина еще одним "шагом психопата к полному безумию".
Министр обороны Литвы: ядерные угрозы Путина – шаг психопата к полному безумию
© Youtube stop kadras

Он отметил, что Запад уже не в первый раз слышит угрозы российского лидера - еще и до вторжения в Украину, но они не обязательно исполняются.

"Наконец, война в Украине со всеми угрозами стереть с лица земли эту страну. Реализовано ли это?" - сказал министр журналистам в пятницу.

"Думаю, мы должны рассматривать эти угрозы как еще один шаг к полному безумию со стороны психопата, сидящего в Кремле", — добавил он.

Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas
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Российские официальные лица, включая президента, усилили угрозы применения ядерного оружия для защиты своей территории после псевдореферендума по аннексии четырех оккупированных областей Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

После этих голосований Кремль проводит в пятницу церемонию завершения аннексии и присоединения упомянутых территорий к России. Киев и Запад называют эти референдумы фальсифицированными.

По словам Анушаускаса, несмотря на эти события, украинцы продолжают добиваться успехов на фронте.

"Путин может думать, что он что-то аннексировал, но я знаю, что его армия попала в окружение под Лиманом", — сказал глава литовского оборонного ведомства.

"Я думаю, что украинцы действительно воспользуются этой возможностью, чтобы не выпускать эту армию из окружения, и будут отодвигать линию фронта еще дальше на восток, освобождая свои территории", - сказал Анушаускас.

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