Министр обороны Литвы встретил первых военнослужащих немецкой бригады: никакой враг с Востока даже не подумает протестировать 5-ю статью НАТО

"Никакой враг с Востока даже не подумает протестировать 5-ю статью НАТО", — добавил он. Л. Кащюнас подчеркнул, что немецкая бригада является не только приоритетом правительства, но и его личным приоритетом.

По его словам, размещение немецкой бригады в Литве является началом исторического этапа. "Мы находимся в начале определенного исторического этапа, когда размещение немецкой бригады в Литве не постоянной основе постепенно становится реальностью. Я убежден, что это – необратимый процесс. С точки зрения оборонного планирования мы делаем большой шаг к реализации передовой обороны", – заверил министр уже на своем родном языке.

"85 проц. литовцев поддерживают участие и размещение немецких вооруженных сил в Литве. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши солдаты чувствовали себя в Литве как дома", – сказал Л. Кащюнас по-немецки на открытии пресс-конференции в Вильнюсском аэропорту.

Посол Германии: безопасность Литвы – это наша безопасность

Посол Германии Корнелиюс Циммерман на литовском языке поблагодарил за прием военнослужащих бригады и заверил, что вклад в оборону Литвы означает также и обеспечение безопасности Германии.

"(...) Я убежден – вместе мы сила. Свобода Литвы – это наша свобода. А безопасность Литвы – это наша безопасность", – сказал К. Циммерман по-литовски.

"Очень приятно, что вы встретили военнослужащих немецкой бригады. Как и в Германии, их проводил ваш коллега-министр. Это сильный знак нашей дружбы. Рад видеть, как ждут Бундесвер в Литве", – сказал он.