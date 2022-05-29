По словам министра, работает глобальная оборонная стратегия, основанная на национальной и коллективной обороне и вовлекающая все гражданские институты и общество.

А. Анушаускас назвал меры, которые помогут еще лучше подготовиться к обороне страны. Во-первых, увеличение расходов на оборону. С 2014 года Литва добилась значительного прогресса в финансировании обороны, при этом оборонный бюджет составляет 2% ВВП. В этом году расходы на оборону выросли до 2,5% ВВП.

Говоря о Вооруженных силах Литвы, министр отметил, что уровень боеготовности сил также повысился – некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов. Также усилена военная подготовка, планируется увеличить количество призывников. В то же время А. Анушаускас отметил, что из-за постоянной поддержки Украины (Литва уже предоставила помощь на более чем 100 млн евро, в основном это летальное оружие) приходится решать и проблему истощения запасов оружия в литовских вооруженных силах.

"Сейчас с этим сталкиваются большинство союзников. Мы должны тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы своевременно удовлетворять все потребности. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня", - подчеркнул политик.

Кроме того, он отметил, что очень важной целью является увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.

"Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны — строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру. Этот приоритет очень важен не только для вооруженных сил, но и для правительства. Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро", - говорится в сообщении Сейма.

В заключение министр национальной обороны Литвы заявил, что ситуацию с безопасностью - худшая со времен Второй мировой войны.

"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия представляет собой долгосрочную угрозу нашей безопасности. Предстоящий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", — подчеркнул А. Анушаускас.

Парламентская ассамблея НАТО продолжает свою работу в воскресенье в Вильнюсе. Ее весенняя сессия должна была состояться в Киеве, но была срочно перенесена в Вильнюс из-за войны России против Украины.

Последняя весенняя сессия ПА НАТО прошла в Литве в 2014 г., она была приурочена к десятой годовщине членства нашей страны в Организации Североатлантического договора. До этого сессия ПА НАТО также организовывалась в Литве в 2001 году.