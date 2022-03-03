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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не исключает, что после того как из-за войны закроются пути России на Запад, экономическую помощь этой стране окажет Китай. По словам министра, уже сейчас президент России Владимир Путин быстрыми шагами ведет страну в объятия Китая.
Министр обороны Литвы: Путин быстрыми шагами ведет свою страну в объятия Китая
© DELFI / Andrius Ufartas

"Конечно, для России Китай важен. Тем более, что Россия почти все свои войска из восточного округа повела в Украину и продолжает их туда вести. Поэтому, Россия не считает Китай угрозой и рано или поздно Россия с Путиным станет абсолютным сателлитом Китая из-за зависимости от технологий и тому подобного", – сказал в интервью Žinių radijаs Анушаускас.

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По словам министра, после введения санкций Москва может стать технологически зависимой от Китая.

"После того как закрылись двери на Запад, к технологиям Запада, Дальнего Востока, остается возможность быть с Китаем, я думаю, тут Путин очень интенсивно ведет свою страну в объятия Китая", – прибавил он.

Напомним, что 24 февраля утром Россия напала на Украину, военные действия продолжаются. Запад объявил России жесткие санкции, Украине оказывают экономическую и военную помощь.

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