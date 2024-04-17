Министр обороны Литвы предложит вместо планируемого танкового батальона создать роту

"Ни за чей счет. Это та же дивизия. Только с дивизией можно двигаться в сторону утяжеления и можно двигаться в сторону средств обеспечения, то есть в сторону усиления ПВО. То есть я не против, я говорю, что если сначала планировалось утяжеление, потом расширение возможностей, то я предлагаю синхронизировать эти процессы, идя по пути поэтапного утяжеления", - сказал журналистам в среду Л. Кащюнас.