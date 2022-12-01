На вопрос о том, как министр оценивает имеющуюся систему ПВО и ПРО в Европе с перспективы вероятной ракетной атаки, наподобие российской в Украине, он ответил:

“К сожалению, ни одно европейское государство не обладает достаточным количеством сил ПВО, противракетной обороны. Только в тех регионах, небольших, где, например, концентрируется критическая инфраструктура, есть склады ядерного вооружения, например, Франция и Великобритания имеют свои ядерные силы. То есть кое-что защищено. Но мы видим, что происходит в Украине… Если бы такая агрессия была против любого европейского государства, действительно, были бы проблемы аналогичные (тем, что есть) в Украине”, - сказал он.

Министр обороны отметил, что на вооружении Литвы стоит американско-норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Закупку еще одного планируют начать в следующем году.

“Мы имеем систему NASAMS - батарею, которая защищает нашу военно-воздушную базу, но это одна система. Литве нужно больше таких систем. И Совет обороны, где председательствует президент, мы совместно приняли решение, что нужно ускорить приобретение еще одной системы NASAMS. Это действительно большие деньги, должен сказать - 150 миллионов еще дополнительно. И мы уже в следующем году начнем процесс приобретения”, - сказал Анушаускас.

В то же время он отметил, что европейский страны активно работают над усилением своей обороны, поэтому на покупку вооружения образовываются очереди.

“Мы знаем возможности производителей, мы знаем эту очередь, которая стоит у ворот производителя. Это не будет, как говорится, быстрая покупка. Но все равно мы должны делать эти шаги, смотря на будущее. То есть противовоздушная и противоракетная оборона должны усиливаться”, - сказал министр.