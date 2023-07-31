Министр обороны Литвы: мы не собираемся вздрагивать из-за "вагнеровцев"

- На недавней встрече министров обороны в Рамштайне мы говорили практически обо всех видах вооружения, которое нужно для Украины, вплоть до истребителей F-16 . Литва предложила создать коалицию по разминированию, потому что это большая проблема для деоккупированных территорий Украины, для логистики прифронтовой зоны и так далее. Страны НАТО обучили 63 000 украинских военных. Но если мы говорим о нынешней ситуации, то война расширяется, и та модель оккупации, которую продвигал Путин, практически провалилась. Никаких целей, которые он перед собой поставил, он не достиг.

- Что нужно больше всего сейчас Украине? Что вы будете продвигать в ближайшее время?

Арвидас Анушаускас: Смотря о каких результатах мы говорим. Если об Украине, то действительно, две трети членов НАТО были готовы пригласить Украину в ряды альянса. Но одна треть - нет. И поскольку альянс это решение принимает консенсусом, все закончилось теми результатами, которые мы имеем. Но все-таки был создан совет НАТО-Украина. Для Украины важно использовать этот формат.

Константин Эггерт: Ни Литва, ни другие страны Центральной Европы не могут быть довольны результатами саммита НАТО в Вильнюсе. Это так?

Все 500 дней я отслеживал ситуацию на фронтах, я вижу, как меняются военные возможности Украины. То, на что Россия надеялась, например, на демилитаризацию, провалилось. Украина создала вооруженные силы практически заново и с другими возможностями. И если Россия думает, что она отсидится в окопах и что-то через полгода переменится в ее пользу, то зря надеется, потому что все-таки коалиция по [передаче Украине истребителей] F-16 уже в действии. И к концу года ситуация в военно-воздушных силах Украины может в корне измениться.

- Украина бережет своих людей, а Путин россиян не бережет. Но в этом и разница. Я думаю, если бы Украина пошла по российскому пути, по так называемой "жуковской традиции", когда кидаешь сотни тысяч людей на вражеские окопы, пулеметы, то они все полягут в Украине… Если смотреть с военной точки зрения, война требует жертв. Это безусловно. Но стратегия военного руководства как раз может привести к малым жертвам. Например, освобождение части Херсонской области, Херсона. Там просто выдавили оккупантов, и жертв было гораздо меньше, чем если бы пошли в лобовую атаку.

- Смотря для какой части экономики. Для строительного сектора - да, конечно. Такая геополитическая ситуация вынуждает нас увеличивать свой военный потенциал. Мы должны создавать для наших вооруженных сил и для наших союзников дополнительные инфраструктурные возможности, приобретать новое вооружение и так далее. Если бы Россия не была бы агрессивным государством, конечно, мы потратили бы эти деньги иначе. Если посмотреть глобально на этот процесс, создание в Литве баз НАТО имеет влияние на экономику, но под другим ракурсом. Инвесторы, которые смотрят на возможность инвестиций в Литву, оценивают безопасность их инвестиции. То есть, для нас это плюс.

- Со своей стороны Литва будет готова в 2026 году, а конкретный план уже со стороны министерства обороны Германии мы увидим.

- Я не сторонник того, что одним видом оружия можно все изменить. Но в комплекте с другими видами вооружения, с дальнобойными ракетами и, конечно же, сухопутными операциями, это возможно. Украина давит на обеспечение оккупационных войск в прифронтовой зоне, уничтожает склады и логистику. И появление новых возможностей у военно-воздушных сил может поменять ситуацию.

- Все можно, наверное, накрыть. Но если мы говорим о будущем, когда закончится война, если не изменить ситуацию в России, чтобы там не было больше агрессивной внешней политики, милитаризации, то ситуация с Калининградской областью не изменится. Если останется агрессивность, угрозы остаются. Мы должны, со своей стороны, укреплять свою безопасность.

- Я не сторонник того, чтобы создавать какие-то сценарии на будущее. Но военно-стратегическое положение в Балтийском море, конечно, изменилось. И уже осенью еще более существенно изменится. Видят ли это в Кремле? Я думаю, что видят и работают над этим. Но как в свое время Петр I прорубил окно в Европу, так оно теперь захлопнулось. Калининградская область как сильно милитаризированная территория России не потеряла своего значения. С точки зрения возможной угрозы нашей национальной безопасности, Калининградская область, как была форпостом агрессивной России, так и остается.

- Если говорить о других результатах саммита. Например, о том, что укрепляется восточный фланг НАТО: Балтийское море стало фактически "озером НАТО". Изоляция Калининграда в случае войны возможна?

- Как вы оцените политическую ситуацию в России после пригожинского мятежа? Многие стали говорить, что это начало конца Путина.

- Скажу как историк, поскольку историки оценивают не то, что будет, а что было. В истории России было много таких моментов, когда поначалу казалось, мол, ничего особенного. Ну, например, мятеж Корнилова против временного правительства. И как через несколько месяцев изменялась ситуация? Этот мятеж будет иметь влияние, но не такое буквальное, что уже теперь я могу сказать, что это начало конца. Наверное, это одна капелька в изменении.

- Запад может повлиять на изменение режима в России и каким образом?

- Я думаю, что уже влияет - помощью Украине. Если бы Запад не помогал Украине, Россия вела себя еще более агрессивно. И я не знаю, как бы сложилась ситуация в этой войне. Конечно, я думаю, что Украина выстояла бы, но какой ценой?

- Путин, по идее, в безопасности, потому что у него есть ядерное оружие.