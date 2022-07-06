"Точных сроков не скажу, но вооружение поступит после публичного осмотра, потому что это единственная оставшаяся формальность, которую мы выполняем. Мы передаем вооружение государству официально, оформляя документы, нам нечего скрывать, и завтра правительство утвердит передачу этого "Байрактара" Украине", - сказал А. Анушаускас.

Как уже сообщалось, жители страны собрали деньги на боевой беспилотник, а турецкая компания подарила его Литве. Наша страна в свою очередь передаст его Украине, ведущей весьма неравный бой с противником.

"Говорят, одним оружием войну не выиграть, но символы чрезвычайно важны в любой войне, особенно в войне против агрессора", — сказал политик.

"Деньги были собраны в очень короткие сроки, это оружие оказалось в Литве в очень короткие сроки, обычно это занимает несколько месяцев. Мы видим его здесь, на нашей земле, уже через четыре недели после подписания соглашений", — добавил он.

А. Анушаускас сказал, что собранные общественность полтора миллиона евро было приобретено вооружение для "Байрактара". Он отметил, что люди имеют право осмотреть беспилотник, за который они заплатили.

"Я думаю, что все люди, которые внесли свой вклад, которые хотели внести свой вклад и поддержать Украину, имеют право увидеть результат своих совместных усилий. Я думаю, что эти несколько часов для них не менее важны, ведь вместе они могут многое сделать", - сказал министр.