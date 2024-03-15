Министр о решении Беларуси прекратить импорт из Литвы: этого следовало ожидать

"Что касается белорусского режима, судя по прогнозируемости его действий, мы сегодня не можем сказать, чего мы можем ожидать. Это преступный режим. То, что пока происходит против нас как страны, — это организованная гибридная атака с использованием мигрантов и разные другие провокации. Как это оценить (решение Беларуси прекратить импорт из Литвы)? Этого и следовало ожидать, это тот или иной ответ", - сказала журналистам в пятницу Билотайте.