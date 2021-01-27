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Национальное соглашение по образованию в Литве планируется подписать до начала учебного года, а на следующей неделе будут начаты консультации по тексту соглашения, заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.
Министр: нацсоглашение по образованию планируется подписать до 1 сентября
© LRPK / Robertas Dačkus

"Мы планируем подписать соглашение до начала нового учебного года, пройдет много дискуссий, много консультаций, и надеемся, что такое долгосрочное соглашение будет подписано", – сказала в среду министр после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

По словам Ю. Шюгждинене, консультации по тексту нацсоглашения по образованию должны начаться на следующей неделе, на этой неделе имело место обращение к партиям, чтобы они предложили своих представителей для согласования документа.

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"На этой неделе премьер направила письмо главам парламентских партий с призывом предложить лиц, которые могли бы участвовать в консультациях по нацсоглашению, поэтому с начала следующей недели мы начнем консультации по содержанию национального соглашения, тогда мы будем знать больше об основных направлениях, на основании которых будет подписываться соглашение", – сказала Ю. Шюгдждинене.

В среду министр встретилась с президентом, чтобы обсудить проблемы обучения во время карантина, проведение госэкзаменов, возврат к контактному обучению, планирующиеся изменения в образовании, планы по нацсоглашению.

Старший советник президента по образованию, науке и культуре Йоланта Карпавичене сказала, что "национальное соглашение по образованию является вопросом стратегической важности, поэтому очень актуально, чтобы этот процесс проходил слаженно".

Национальное соглашение по образованию закреплено в коалиционном соглашении правоцентристских сил. Подписать такое соглашение призывает и президент Г. Науседа.

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