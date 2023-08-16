Министр МВД: если решение о закрытии границы с Беларусью будет принято, важно, чтобы оно было региональным

"Сегодня мы, прежде всего, говорим о региональном решении. Неделю назад состоялся разговор с министром внутренних дел Польши, и мы договорились, что в настоящее время мы согласовываем на техническом уровне возможные действия, алгоритмы, как это будет выглядеть в случае принятия регионального решения, т. е. если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно", – заявила журналистам в среду А. Билотайте.
"Очень важно, если такое решение будет, чтобы это было решение не одного государства, а всего региона. Хочу заверить, что на техническом уровне мы это рассматриваем, на 28 августа в Варшаве запланирована встреча, в которой примут участие министры стран Балтии и Польши, и мы расставим окончательные акценты на том, как должна выглядеть вся "синхронность", — отметила она.
Политик заверила, что одна из главных задач на данный момент — максимально увеличить число пограничников на границе, а не в администрации. Она также подчеркнула, что инфраструктура на литовской границе достаточная, что позволяет сократить присутствие пограничников, тем не менее делается все для увеличения их присутствия наряду с армией на границе.
"Наш основной упор и цель — чтобы на границе было как можно больше пограничников, потому что именно там требуется максимальное число сотрудников. Это делается постоянно, эти вопросы оговариваются с нашей Службой охраны государственной границы, чтобы люди были не в администрации, а именно на границе", — сказала министр.
"У нас также есть инфраструктура — системы наблюдения за границей, что вместе с физическим барьером позволяет нам реагировать быстрее. (...)
Есть еще дроны, вертолеты, весь комплекс позволяет нам реагировать и сократить физическое присутствие сотрудников, хотя мы делаем все, чтобы на границе было максимальное число (пограничников – ELTA), вместе с армией", — пояснила она.
В среду на заседании правительства было принято решение с 18 августа временно закрыть два пункта пропуска с Беларусью – "Шумскас" и "Тверячюс".