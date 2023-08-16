Министр МВД: если решение о закрытии границы с Беларусью будет принято, важно, чтобы оно было региональным

"Сегодня мы, прежде всего, говорим о региональном решении. Неделю назад состоялся разговор с министром внутренних дел Польши, и мы договорились, что в настоящее время мы согласовываем на техническом уровне возможные действия, алгоритмы, как это будет выглядеть в случае принятия регионального решения, т. е. если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно", – заявила журналистам в среду А. Билотайте.

"Очень важно, если такое решение будет, чтобы это было решение не одного государства, а всего региона. Хочу заверить, что на техническом уровне мы это рассматриваем, на 28 августа в Варшаве запланирована встреча, в которой примут участие министры стран Балтии и Польши, и мы расставим окончательные акценты на том, как должна выглядеть вся "синхронность", — отметила она.