Рассказывая о ситуации в Сейме, министр подчеркнул, что окончательное решение должен принять суд.

"Мы обратились в ЕК за неформальным мнением с просьбой (оценить - ред.), правильно ли они (санкции - ред.) проведены в жизнь (...), так санкции применяются правильно, но последнее слово всегда в таких ситуациях за судом", - сказал в Сейме Г. Ландсбергис.

По его словам, МИД по просьбе санатория разрешил освободить часть замороженных средств, чтобы можно было выплатить зарплаты работникам, сейчас "ждет решения просьба разрешить выплатить работникам зарплату за февраль".

"В соответствии со всеми предоставленными нам законом возможностями, мы будем прикладывать усилия, чтобы люди получили деньги, мы это делали до этой поры, будем делать это и впредь", - добавил министр.

По данным Центра регистра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.

Евросоюз (ЕС) в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозяйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.

Сам В. Шейман был включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в декабре.

Пригласившие главу МИД в Сейм оппозиционные политики сказали, что не видят помощи более чем 300 работникам санатория со стороны властей.

Представитель "аграриев" Гедрюс Сурплис сказал, что оппозиция в принципе поддерживает санкции для режима Александра Лукашенко, но их применение к санаторию вызывает сомнения, и призвал власти выработать план помощи работникам.

После замораживания счетов в банке Сейм принял закон, который предусматривает единовременные выплаты работникам санатория.

Некоторые работники санатория и политики говорят, что единовременная выплата при прекращении субсидий санаторию не является достаточной помощью людям, которые теряют работу. Власти также подверглись критике за то, что при принятии государствами-членами решения о списке санкций представители Литвы не учли, что санкции через связанных лиц могут затронуть этот санаторий.

Представители правительства призывают работников санатория воспользоваться единовременной выплатой и искать другую работу. Они подчеркивают, что ответственность за ситуацию ложится на режим А. Лукашенко.

Санаторий "Беларусь" в январе сообщил, что обратился в Вильнюсский участковый суд в связи с замороженными счетами.