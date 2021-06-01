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Поскольку независимые средства массовой информации (СМИ) Беларуси сталкиваются с репрессиями режима, Литва всеми силами будет пытаться помочь журналистам соседней страны, заявил министр культуры Симонас Кайрис.
Simonas Kairys susitiko su Lietuvoje dirbančiais Baltarusijos žurnalistais
Simonas Kairys susitiko su Lietuvoje dirbančiais Baltarusijos žurnalistais
© Kultūros ministerijos nuotr.

С. Кайрис пригласил на встречу белорусских журналистов, реагируя на инцидент 23 мая, когда режим Александра Лукашенко принудил к посадке в Минске пассажирский лайнер, летевший в Вильнюс, и арестовал находившегося в нем блогера Романа Протасевича и его подругу.

"Прежде всего, я и моя команда хотим выразить вам поддержку и солидарность. Мы прекрасно понимаем, что и вы, и мы боремся за общие ценности – свободный мир и свободу слова. Настоящее огромное напряжение возникает потому, что боятся свободы слова, ведь оно имеет мощь", – сказал во вторник С. Кайрис.

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"Поэтому Литва, насколько сможет, будет стараться помогать белорусским журналистам, работающим в нашей стране. В нашей стране у вас такие же права и возможности, как и у литовских журналистов. Двери Министерства культуры для вас всегда открыты", – добавил он.

По сообщению министерства, журналисты рассказали, что в Литве ощущают себя в достаточной безопасности, стремятся поддерживать связи с оставшимися в Беларуси, а также с коллегами, уехавшими в другие страны, но вынуждены оставаться бдительными.

Журналисты также высказали желание способствовать борьбе с пропагандой и дезинформацией в Литве, особенно в юго-восточном регионе, где их знание белорусского и русского языков, профессиональная компетенция могут быть полезными.

С. Кайрис сказал, что Литва должна быть готова к принятию большего потока белорусских журналистов и прочих лиц. По данным министерства, во время дискуссии обсуждались меры, которые бы позволили белорусским СМИ более эффективно продолжать свою работу.

Например, реагируя на просьбы журналистов, после встречи было сделано обращение в Министерство здравоохранения по вопросу вакцинации от COVID-19 белорусских журналистов, проживающих в Литве.

"Некоторые просьбы о помощи легко реализовать – например, определенное профобучение, курсы литовского языка, возможности приобрести опыт в литовских редакциях", – сказал министр культуры.

Часть белорусских журналистов прибыли в Литву после прошлогодних президентских выборов, когда А. Лукашенко прибег к репрессиям в отношении участников массовых протестов и СМИ.

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