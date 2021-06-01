С. Кайрис пригласил на встречу белорусских журналистов, реагируя на инцидент 23 мая, когда режим Александра Лукашенко принудил к посадке в Минске пассажирский лайнер, летевший в Вильнюс, и арестовал находившегося в нем блогера Романа Протасевича и его подругу.
"Прежде всего, я и моя команда хотим выразить вам поддержку и солидарность. Мы прекрасно понимаем, что и вы, и мы боремся за общие ценности – свободный мир и свободу слова. Настоящее огромное напряжение возникает потому, что боятся свободы слова, ведь оно имеет мощь", – сказал во вторник С. Кайрис.
"Поэтому Литва, насколько сможет, будет стараться помогать белорусским журналистам, работающим в нашей стране. В нашей стране у вас такие же права и возможности, как и у литовских журналистов. Двери Министерства культуры для вас всегда открыты", – добавил он.
По сообщению министерства, журналисты рассказали, что в Литве ощущают себя в достаточной безопасности, стремятся поддерживать связи с оставшимися в Беларуси, а также с коллегами, уехавшими в другие страны, но вынуждены оставаться бдительными.
Журналисты также высказали желание способствовать борьбе с пропагандой и дезинформацией в Литве, особенно в юго-восточном регионе, где их знание белорусского и русского языков, профессиональная компетенция могут быть полезными.
С. Кайрис сказал, что Литва должна быть готова к принятию большего потока белорусских журналистов и прочих лиц. По данным министерства, во время дискуссии обсуждались меры, которые бы позволили белорусским СМИ более эффективно продолжать свою работу.
Например, реагируя на просьбы журналистов, после встречи было сделано обращение в Министерство здравоохранения по вопросу вакцинации от COVID-19 белорусских журналистов, проживающих в Литве.
"Некоторые просьбы о помощи легко реализовать – например, определенное профобучение, курсы литовского языка, возможности приобрести опыт в литовских редакциях", – сказал министр культуры.
Часть белорусских журналистов прибыли в Литву после прошлогодних президентских выборов, когда А. Лукашенко прибег к репрессиям в отношении участников массовых протестов и СМИ.
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