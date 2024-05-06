Министр иностранных дел Литвы ответил на обвинения Минска

"С большой озабоченностью мы наблюдаем появление ложных сообщений и выражаем протест белорусскому правительству доступными для нас способами. Однако это можно расценивать и как форму гибридных действий против соседа, потому что я не думаю, что такое количество ложных обвинений - случайность", – сказал журналистам Ландсбергис.
Министр заметил, что цель таких действий режима - скорее всего вызов хаоса и оказание влияния на политические процессы в Литве.
"Поэтому ответ должен быть в первую очередь жесткий, надо говорить правду, уточнять или опровергать информацию, которая была распространена. А также, что мы активно делаем – информировать партнеров, потому что Литва - не единственная страна, которая сталкивается с такими гибридными действиями", – сказал Ландсбергис, отметив, что с такой дезинформацией сталкиваются и крупные страны Западной Европы.
"Я бы назвал это гибридными действиями, которые таят в себе политические намерения, цель - оказать влияние на политические процессы, решения, вызвать хаос. И если ситуация станет более серьезной, если таких вестей из Минска и Москвы станет больше, мы должны будем говорить с союзниками, ведь сейчас на дворе непростое историческое время", – обобщил министр.
Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сказал, что такие заявление белорусской стороны - не новость и назвал их провокацией.