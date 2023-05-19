Министр иностранных дел: будем решать вопрос отставки правительства и досрочных выборов

"Для начала несколько слов о сложившейся ситуации, она серьезная. И она не связана с одним человеком, о котором, так уж случилось, говорят больше всего в обществе и в СМИ. Я сразу должен сказать, я против суда Линча. Я стараюсь подходить к проблемам в государстве системно", – подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, в данном случае ситуация - выражение системной проблемы.

"Я всегда призывал решать проблему системно. Сейчас кажется, что один человек стал символом системы. И будто, если он уйдет, система станет лучше. Я так не думаю. Поэтому поднимаю вопрос, который, по моему мнению, тут главный – может ли литовская политическая система выдержать такой высокий стандарт прозрачности и отчетности. Я сомневаюсь в этом", – сказал лидер консерваторов.

Он сказал, что такой высокий стандарт не может выдержать ни правительство, ни он сам.

"Хочу признаться сразу, пока не начались расследования, пока кто-то не начал выяснять, когда я был членом европарламента, я получал деньги на репрезентацию, чеков у меня нет. Я их не собирал, этого не требовали. Я был европарламентарием с 2014 по 2016 г., потом отказался от мандата", – сказал политик.

Он сказал, что не знает, выдержит ли такой высокий стандарт и парламент Литвы.

"Поскольку одно из обвинений связано с транспортом во время карантина, публичная информация о поездках депутатов показывает, что большая часть депутатов в карантин не только не стала ездить меньше, но наоборот истратила на транспорт больше", – заметил Ландсбергис.

По этой причине, по словам консерватора, есть два варианта – ограничиться судом Линча – уволить одного человека ради всеобщего спокойствия.

"Или можно менять систему. Просто изменить закон недостаточно. Поэтому, я не думаю, что есть какой-то иной способ решения этой проблемы без полной перезагрузки политической системы. Сегодня мы проведем заседание президиума партии. Я предложу созвать совещание членов коалиции, чтобы решить вопрос выбора пути", – сказал Ландсбергис.

Он заметил, что президиум и правящая коалиция будут говорить о том, достаточно ли "ритуальных действий" или надо ответственно подойти к системе.

"На президиуме будем решать вопрос общей позиции. Думаю, надо решать и вопрос отставки правительства, быть может, досрочных выборов в парламент. У меня такие предложения. В противном случае мы должны (провести) ритуальное жертвоприношение одного человека за ситуацию, в которой ответственны все, включая меня", – сказал политик.

Он заметил, что свою позицию обсудил с премьер-министром Ингридой Шимоните. Она, по его словам, сообщит, удовлетворит ли заявление министра образования Юргиты Шюгждинене об отставке. Политик не исключил, что в пятницу президиум может решить вопрос отставки всего правительства.

"Я не исключаю такого решения. Я просто хочу говорить о том, что я, как человек, участвующий в управлении страной, не могу объяснить обществу, почему после ухода одного человека ситуация станет прозрачнее, при том, что я не могу сейчас точно сказать – где-то 2/3 парламента делали то же самое. Если премьер подпишет заявление Юргиты, [сказать] что мы продолжаем работу, будто все это в порядке вещей. Думаю, что это еще более серьезная ситуация", – сказал Ландсбергис.