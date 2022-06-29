"Кибератаки происходят все время, без перерыва, я бы сказал, что уже не один год. Но, пожалуй, впервые происходят в таком масштабе и так интенсивно — пока ни одна из них не достигла наивысшей степени интенсивности, но я бы сказал, достигла средней", — отметил Анушаускас в интервью литовской теле-радиовещательной компании LRT.
По словам министра, хакеры ищут уязвимости и могут принять меры позже, это может принести серьезные потери бизнесу.
"Я имею в виду, что на самом деле есть попытки найти бреши, потому что тогда появляется возможность доступа, а после получения доступа можно не только заблокировать сеть, а получив доступ, например, к банку данных компании, где она хранит, например, данные своих клиентов, зашифровать их и требовать выкуп", — предупредил Анушаускас.
"Такие методы используются давно, и я думаю, что именно компании, у которых есть такие данные, должны делать копии, дублировать эти данные и заботиться о том, чтобы они не были утеряны", — призвал он.
По словам Анушаускаса, группа Killnet, которая берет на себя ответственность за нападение, "связана с российскими спецслужбами", а сами атаки можно считать реакцией России на ограничения калининградского транзита.
"Поскольку инициаторы кибератак именно с этими и связаны, я бы так и считал", — сказал министр.
Литва в последнее время переживает интенсивную кибератаку, деятельность некоторых государственных учреждений и компаний была нарушена. Во вторник Национальный центр кибербезопасности заявил, что масштаб атак, начавшихся на прошлой неделе, уменьшается, но в то же время предупредил, что хакеры все чаще нацелены на бизнес страны, а не на государственные учреждения.
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