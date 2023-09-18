Министр финансов: в бюджете ЕС необходимо увеличить расходы на Украину и на военную мобильность

При пересмотре бюджета ЕС на 2021-2027 гг., Европейская комиссия в июне предложила Украине 50 млрд евро дотаций и кредитов на финансирование Киева для борьбы с российской агрессией. В этом году ЕС выделил Украине льготные кредиты на сумму 18 млрд евро, но если первоначальное предложение в 50 млрд евро останется в силе, то с 2024 по 2027 гг. Украина будет получать всего лишь по 12,5 млрд евро ежегодно.

"Если предложенные 50 миллиардов разделить на четыре года – сумма будет гораздо меньше, чем в этом году. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность сохранения того же уровня финансирования, который был в 2023 году", – заявила агентству Reuters министр Г. Скайсте.

"Если бы сохранился такой же уровень, как в 2023 году, то Украина получила бы 72 млрд", – подчеркнула она.