Министр финансов Литвы примет участие в заседаниях ECOFIN в Бельгии

 
ELTA
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Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр финансов Гинтаре Скайсте в пятницу и субботу примет участие в неформальных заседаниях Еврогруппы (ЕГ) и Совета по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Генте (Бельгия).

Ожидается, что в ходе встреч министры обсудят экономическую ситуацию в еврозоне, рынки капитала ЕС, а также вопросы европейской конкурентоспособности и стратегические направления деятельности Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"В нынешнем геополитическом контексте мы видим три важнейших приоритета для инвестиций ЕИБ. Во-первых, банк должен продолжать активное участие в финансировании проектов реконструкции и повышения устойчивости Украины. Во-вторых, ЕИБ должен больше способствовать укреплению обороноспособности ЕС – для этого необходимо расширить перечень финансируемых секторов в сфере обороны и безопасности.

В-третьих, ЕИБ должен продолжить работу в качестве климатического банка ЕС и финансирование проектов зеленой трансформации, что также означает и повышение энергетической независимости ЕС", – подчеркнула министр финансов Г. Скайсте в пресс-релизе.

В Бельгии министры также обсудят следующие шаги по созданию общего рынка капитала ЕС, который предоставит европейскому бизнесу больше альтернатив финансирования, а населению –больше возможностей для инвестиций и сбережений.

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