Министр энергетики Литвы в Париже примет участие в дискуссиях о неопределенности на энергетическом рынке

В повестку заседания агентства, отмечающего в этом году свое 50-летие, включены министерские дискуссии о влиянии неопределенности энергетического рынка, вызванной геополитической ситуацией, на мировую экономику и дальнейшей готовности стран к переходу к использованию безопасной и чистой энергии.

На отдельной встрече с представителями промышленности будет обсуждаться готовность сетей к переходу на чистую энергию.

В Париже Д. Крейвис также встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Он обсудит с ними дальнейшую поддержку Литвой энергетического сектора Украины, пострадавшего от военных атак России.