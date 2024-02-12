Министр энергетики Литвы в Париже примет участие в дискуссиях о неопределенности на энергетическом рынке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отбыл в Париж, где примет участие в министерской встрече Международного энергетического агентства (МЭА).

В повестку заседания агентства, отмечающего в этом году свое 50-летие, включены министерские дискуссии о влиянии неопределенности энергетического рынка, вызванной геополитической ситуацией, на мировую экономику и дальнейшей готовности стран к переходу к использованию безопасной и чистой энергии.

На отдельной встрече с представителями промышленности будет обсуждаться готовность сетей к переходу на чистую энергию.

В Париже Д. Крейвис также встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Он обсудит с ними дальнейшую поддержку Литвой энергетического сектора Украины, пострадавшего от военных атак России.

В программе визита также встреча министра с представителями французского энергетического сектора, которым будут представлены изменения и видение литовской энергетики до 2050 года.

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