Министр энергетики Литвы представит Национальную стратегию энергетической независимости

Важнейшей целью этой стратегии на период до 2030 года является вклад энергетики в конкурентоспособную экономику страны. Стратегия направлена на снижение доли затрат на энергоносители в доходах жителей страны, более низкие цены на энергоносители для промышленных потребителей, чем в странах региона, а также обеспечение плавного перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым источникам энергии. Целью также будет повышение уровня энергетической безопасности и надежности, обеспечение реализации принципов устойчивого развития.