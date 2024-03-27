Министр энергетики Литвы представит Национальную стратегию энергетической независимости

Важнейшей целью этой стратегии на период до 2030 года является вклад энергетики в конкурентоспособную экономику страны. Стратегия направлена на снижение доли затрат на энергоносители в доходах жителей страны, более низкие цены на энергоносители для промышленных потребителей, чем в странах региона, а также обеспечение плавного перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым источникам энергии. Целью также будет повышение уровня энергетической безопасности и надежности, обеспечение реализации принципов устойчивого развития.
После утверждения редакции стратегии 2012 года энергетический сектор Литвы был кардинально реструктурирован с целью снижения и, в конечном итоге, устранения энергетической зависимости от России. Утвержденная в 2018 году редакция стратегии предусматривает основные цели, направления и задачи государственной политики в сфере энергетики до 2020 и 2030 годов, а также представляет видение до 2050 года.
Новую редакцию Национальной стратегии энергетической независимости должен будет утвердить Сейм.
В соответствии с Законом об энергетике Литовской Республики Национальная стратегия энергетической независимости должна пересматриваться не реже одного раза в пять лет.
Литва, Латвия и Эстония договорились синхронизироваться с Европой и выйти из российского энергокольца БРЭЛЛ в июле 2025 года. Для этого стороны должны уведомить о намерении не продлевать контракт БРЭЛЛ в августе этого года.