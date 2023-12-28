Министр энергетики Литвы: попытка начать парламентское расследование ситуации в энергетическом секторе – политиканство

 
ELTA
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Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что попытка Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) начать парламентское расследование ситуации в энергетическом секторе является "полным политиканством", а выдвигаемые ими обвинения не отражают действительности. Однако министр подчеркнул, что, если Сейм одобрит парламентское расследование, он готов ответить на все вопросы.

"Чем больше работы в отрасли делается, тем больше недовольства со стороны оппозиции, потому что надо как-то обесценить эту работу. Производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло почти в 4 раза с начала срока. Число производящих потребителей выросло вроде с 7 тыс. до 85 тыс. Мы видим, что быстро движемся вперед", – сказал в четверг Д. Крейвис Žinių radijas.

"Конечно, если оно будет одобрено, я отвечу на все вопросы", – добавил он.

По словам министра, в выдвинутых в его адрес обвинениях упоминаются такие необъяснимые действия, как "действие в интересах игроков энергорынка". Он уверял, что именно с такими крупными компаниями он находился в к

"Такие вопросы, где говорится, что: "Крейвис протежирует крупные "солнечников", когда я 2 года был мишенью для крупных компаний из-за того, что защищал мелких производителей, – это необъяснимые вещи. Все было наоборот, и они сами это видели", – заявил он.

СДПЛ призывает провести парламентское расследование ситуации в энергетическом секторе и переплаты потребителями Оператору распределения энергии (ESO).

Они предлагают сформировать комиссию по расследованию возможного нарушения общественного интереса и права потребителей в энергетической политике, особенно в процессе либерализации рынка электроснабжения.

Также поднимается вопрос ответственного исполнения органами надзора за рынком, в частности ГСРЭ, своих обязанностей.

Уже собрано 56 подписей парламентариев в поддержку данного проекта.

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