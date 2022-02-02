Министр экономики Литвы: новые ограничения не нужны

"Министерство экономики предлагает не вводить дополнительные ограничения и не обременять бизнес дополнительными нелогичными требованиями. Поскольку к ним надо приспособиться. Мы должны сделать так чтобы больше ответственности было на самих жителях", – сказала министр.

Она надеется, что предложение Министерства экономики учтут.

"Хочется сказать, что весь бизнес заинтересован в безопасной работе. Мы к ним так и должны относиться. Не как к потенциальным нарушителям, которые нуждаются в разных ограничениях. Надо ясно декларировать, что рекомендуют специалисты, как обеспечить здоровое окружение, чтобы была возможность работать", – сказала министр.

Армонайте заметила, что будет нелогично, если у аптек появятся очереди.

"Омикрон" отличается тем, что распространяется гораздо быстрее, она представляет меньше опасности для привитых. Поэтому каждый человек должен нести ответственность за свои действия. Таким и должно быть регулирование. Я думаю, что новое регулирование не нужно. Велись консультации и с торговцами, со всеми, там присутствовали представители Минздрава, Минэкономики", – сказала министр.

По ее словам, важно избежать неудобств и очередей на улице.

"Это одна из целей", – заметила Армонайте.