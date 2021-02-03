"На самом деле, как и сообщают СМИ, Министерство экономики и инноваций подготовило свой план ослабления карантина, но, к сожалению, на этом заседании правительства мы не смогли принять изменения, но мы понимаем, что вопросы есть", – сказала Армонайте.

Она сказала, что верит - на следующей неделе можно будет принять решения.

"План, предложенный правительственной Комиссии по чрезвычайному положению Минздравом будет подкорректирован с учетом данных экспертов. (…) Что касается мнения экспертов, мы ценим их мнения, знания, но принимаем решения как думающие люди, которые видят происходящее, понимают, как это действует на людей", – сказала Армонайте.

Она придерживается первоначальной установки - при показателе заболеваемости 500 случаев на 100 000 жителей, "мы должны позволить работать салонам красоты и торговцам".

На вопрос, могут ли работать галереи и музеи, Армонайте пока не смогла ответить. Она лишь сказала, что министерство планирует помощь бизнесу в тестировании работников - компенсации. Это предложение представят 12 февраля.

"Мы считаем, что надо принять решения об ответственном, постепенном ослаблении карантина, начиная с магазинов с выходом на улицу, и салонов красоты", – сказала министр.

Она не стала говорить, какие решения конкретно будут приняты, все выяснится на следующей неделе.

Delfi напоминает, что по данным на 3 февраля показатель заболеваемости в Литве за последние 14 дней составляет 414,9 на 100 000 жителей.